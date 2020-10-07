「花生友」必搶　Snoopy聯名系列

由Charles M. Schulz所創作的美國家喻戶曉經典漫畫《Peanuts》，從上世紀50年代開始連載至今已經足足70年，當中主角Charlie Brown及Snoopy陪伴無數大人細路成長，他們的身影亦不時亮相於大大小小聯名合作當中，絕對是美式漫畫文化中最具地位的代表作。double-park旗下品牌fingercroxx向來積極與不同界別人氣單位聯名合作，但原來從來冇同《Peanuts》合作過，今個秋冬雙方就終於正式帶來首個聯名系列，以fingercroxx主題人物Bigfoot、Snoopy及Woodstock等卡通人物打造一系列適合潮男潮女着用的服飾單品。

《Peanuts》x fingercroxx聯名系列服飾設計以簡約易襯的T-Shirt、Sweater及Hoodie作主打，每款單品都加入Snoopy、Woodstock或Bigfoot圖案演繹，運用「花生漫畫」經典風趣詼諧的漫畫風格設計各款男女裝服飾。此外，聯名系列更特別推出一款限量版毛絨公仔，身高約38cm的Snoopy身穿黑色聯名T-Shirt並緊抱Bigfoot，而且更有Snoopy的紅色尖頂木屋造型紙盒作包裝，「花生友」絕對唔可以錯過。