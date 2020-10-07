【下月生得】尚羚佗巨B女　肥肚唔肥人

馬來西亞環球小姐冠軍兼歌手尚羚（Sherine），自榮升做準媽媽後，今日是產前首次、亦是最後一次現身公開活動，為其籌備了兩年的爵士唱片進行監聽母帶程序，樂手老公阿正全程糖黐豆陪伴在側。

佗B 8個多月的Sherine仍四肢纖幼，肥肚唔肥人，認真得天獨厚！她透露預產期於11月中，因為是選擇順產生B，故預計10月尾後就隨時「卸貨」，問到腹中塊肉的性別？她冧爆話係囡囡，又謂整個懷孕期都好舒服，只抽筋過一次：「醫生話係大B，可能我哋兩公婆都高，重咗20幾磅，叫我唔好再食咁多澱粉質，如果唔係就好難生。（就嚟生B緊唔緊張？）都緊張，最近成日發埋啲怪怪夢，夢中好順利就生咗，聽人講發夢係好正常。」為何不在馬來西亞待產？自認半個香港人的她說：「嫁雞隨雞嘛！咪跟老公，況且都喺香港住咗快17年，習慣咗咁舒服、方便。」

乳名叫「豆豆」

Sherine笑話因疫情延期出碟、取消開騷、又滯留馬來西亞三個多月，所以改Plan變「Baby Project」，笑問怕BB出世後於老公心目中的地位不保？她即「投訴」：「佢依家已經偏心！好緊張BB，但都係件好事，唔應該妒忌。（聽你啲歌胎教？）古典音樂多，心情都平靜啲。」雖然B囡未出世，Sherine話老公想B囡學彈琴，自己就唱歌、老公彈結他，組成小型樂隊。問到已為B囡改名？他們指中文名由B囡爺爺改，但英文名就未有頭緒，暫時以乳名「豆豆」稱呼。

兩公婆表示已執定好「走佬喼」，Sherine大爆老公想帶埋結他，最終被她拒絕，又指屆時老公會陪入產房生B、剪臍帶。問到買齊BB用品？他們笑言呢方面好忍得手，目前只購入BB床及一件衫，其餘都由朋友轉贈或贊助。

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