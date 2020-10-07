酒店房屈蛇開P　馮盈盈師姐Mina遭網民圍攻

KOL蔡蔡早前在社交網上載疑似身在酒店舉行大型生日派對的相片，見當日多人出席。其後被酒店以「禁聚令」為理由要求她們離開。及後，她在社交網貼文指酒店處理手法強硬，竟公然呼籲大家不要再光顧該酒店。事件曝光後，蔡蔡被網友怒斥她的所作所為，對她作出恥笑及強烈譴責。

今日，蔡蔡在社交網上載致歉Emoji，並表示「關於今年舉辦的生日Party，經過一晚的反思，確實覺得自己太自私，處事手法不夠成熟。本人思慮不周舉辦了一個Party， 期望與多日不見的朋友們相聚，只着眼於個人的利益，並沒有為大眾的健康着想，從酒店的角度出發和其他酒店客人的感受，為此向大家道歉。日後我會更加注意我的用詞和行為舉止，希望大家體諒。又長大一年，希望自己能變成更加成熟，努力學習更多的事，繼續進步，希望逆境下繼續Stay Positive。」

另外，在蔡蔡合照中亦有出現的馮盈盈師姐、落選港姐楊慧敏（Mina）亦遭受網民圍攻抨擊，指她：「就係你呢啲搞到一路有新冠肺炎呀。」Mina就回覆：「當晚我受邀上到去見到咁多人都好詫異，以為只有圍內幾個女仔，所以我影咗張相就走咗。」

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