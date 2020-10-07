余香凝化身SG隊員幫Cheronna伴舞

藝人余香凝（Jennifer）與吳嘉熙（Cheronna）合唱創作歌曲《天地分裂》，更一拍即合成為好姊妹，二人獻出不少「第一次」，除首次一起舉行音樂會，還首次於現場完整演繹新歌。Jennifer與Cheronna與音樂平台合作舉行的音樂會舉行，二人共唱了10首歌，除了二人合作的《天地分裂》外，又分別各自演繹了自己的作品，而Jennifer還「客串」做Super Girls（SG）成員，與成員之一的Cheronna一起唱組合作品《鎂光燈下》，Jennifer還笑言自己識跳SG舞步，現場示範了幾下，還跳得有板有眼，相反Cheronna竟笑說自己忘記了歌曲的舞步。

Jennifer希望透過今次的演出發放正能量：「之前一直未諗到音樂會主題，因為疫情關係，社會氣氛唔係咁好，只係想有正能量，而今次主題係蝴蝶蛻變，毛蟲未變蝴蝶前在繭入面，好似疫情大家要留在家中，有時好狐獨，但希望呢段時間大家變成一個更好的自己。」

至於首次現場演唱二人的合唱歌，Cheronna透露由錄歌時已經擔心：「大家都覺得首歌有難度，之前都有擔心過同好緊張現場唱會點，因為首歌都幾高音，初時Jennifer話不如全程用假音唱啦，大家都對自己冇太大信心。好在之前同Jennifer做節目時唱過半首，原來現場演唱都唔錯。」不過她們坦言開騷前緊張到爆，因疫情已很久沒唱Live，她們說：「雖然冇現場觀眾已經冇咁緊張，但都有好多工作人員，加上疫情已好少喺人前唱歌，自然會緊張啲，但當然都想有番觀眾嘅現場騷啦，個感覺好正，我們都好掛住。」

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