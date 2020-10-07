巨乳網紅跳舞激晃露乳貼　呢張辣相吸4萬個Like！

台灣當紅KOL黑男出名街頭為單身狗配對，唔少靚仔靚女被選中，最近幾集黑男似乎愛搵身材好嘅女生亮相，其中一集搵咗一名巨乳美女玩配對，仲即席對鏡頭跳舞，着住性感吊帶嘅佢，邊跳巨乳邊搖晃，最後仲跳到不慎露乳貼，噴血程度有5粒星！

見到靚女，網民梗係即刻起底，呢名巨乳美女叫林襄，係網紅兼模特兒，社交網粉絲人數擁有50萬，人氣超高，閒閒哋一張相都有2萬個Like！林襄好識做，經常大方晒驕人身材，定期向網民派軍糧，經營呢個50萬粉絲帳戶真係唔容易。其中真空上陣着超Deep V背心，東西半球盡現，火辣到同冇着冇分別！呢張相咁震撼，成功吸納4萬幾個Like，人氣程度絕對高過明星。

講番林襄同四眼男嘅配對，雖然終於完成10秒壁咚，亦交換咗聯絡，但有網友認為唔係林襄杯茶，認為黑男今次嘅配對有啲亂嚟，希望下次唔會再令大家跌眼鏡啦～

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