本日日本：地捫唔出罐頭　改出潮味雜貨？

日本服飾品牌niko and...經常與不同類型的牌子合作推出限量精品，今次輪到跟歷史悠久的罐頭品牌地捫（Del Monte）聯乘，於10月9日起在全日本niko and...店舖，及dot st、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion網站推出一系列雜貨及廚具小物。特別之處係，該系列產品除了用上地捫的Logo，更同時配上招牌的紅綠配色，真係望見都覺得開胃！焦點產品有2合1暖氈Cushion，表面上佢係一個Cushion，入面則藏着大大張暖氈，配上搶眼的Del Monte標誌，為冬日添上暖意。另有圍裙、餐具墊、杯墊、購物袋，及番茄造型的杯子與碟子等，選擇相當豐富。

於10月9日至10月尾，日本的niko and... Cafe更推出以地捫「Lycopene Rich」茄汁製造的飲品，該款茄汁使用完熟的番茄濃縮製成，保留其甜度，而且茄紅素是普通茄汁的兩倍，非常有益，用來製成熱飲「番茄蘋果茶」及凍飲「番茄蘋果茶冰沙」，甜甜酸酸，味道十分特別。