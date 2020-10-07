伴侶出軌！衛蘭攤牌爆罵戰

成為唱作人的Janice（衛蘭）今年與監製Edward Chan首次合作便擦出了新火花，炮製新派台作品《帶走你的垃圾》，在MV中飾演發現伴侶不忠的女主角，由發現對方有可能出軌，直到鼓起勇氣，走到他面前攤牌再激烈對罵。

拍攝MV時，Janice長期處於神經質，欲哭但要嘗試保持冷靜的複雜情緒，到兩人吵架一幕更需情感爆發，歇斯底里地與對方吵鬧，她說：「呢次係出道以來飾演過最激動的角色。」拍攝當日第一個近鏡頭，她已非常入戲，眼神有戲而不浮誇，多幕拍攝期間，全場都肅靜欣賞她的演出，其中一幕更令全場工作人員及拍攝團隊忍不住拍手歡呼，令Janice受寵若驚。

知道今次需要相當的演技，Janice亦一早找演員朋友鄧萃雯、王君馨等請教。Janice也很快便領悟到，在拍攝當日令所有人都十分驚喜，大讚她有演戲天分，完成拍攝後表示戲癮大發，希望很快有機會再拍攝電影，嘗試更多有挑戰性的角色。

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