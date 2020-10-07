夢幻甜美風格演繹　法國宮廷貴族氣息

在Jeremy Scott掌舵之下，意大利時裝品牌MOSCHINO每季都總以充滿夢幻感覺的服飾設計取悅時裝迷。今個秋冬女裝系列，他就以18世紀法國王后Marie Antoinette奢華生活引伸出一系列糖果色調的精彩設計，整個系列服飾的剪裁輪廓散發歐洲宮廷的貴族氣息，當中加入半球形支架作支撐的裙襬就成為季度亮點。與此同時，Jeremy Scott亦以一貫玩味手法於法式傳統印花布料中加入色彩繽紛的漫畫人物圖案，演繹出各款帶點日系漫畫風格的上衣及裙款，讓秋冬系列瀰漫與別不同的貴族玩味。

除以Marie Antoinette名句「S'ils n'ont pas de pain,qu'ils mangent de la brioche」（不知民間疾苦的她得知平民百姓饑荒所說「吃不起麵包，為甚麼不吃蛋糕」）為靈感，創作出多款模仿多層蛋糕的晚禮服裙款外，MOSCHINO更特別與COVA攜手合作推出與今季服飾夢幻風格如出一轍的Afternoon Tea Set（即日起至11月1日）。顧客品嘗過後只要掃描餐牌上的QR Code，於網上填寫個人資料及附上收據就可到MOSCHINO店內免費兌換禮物。另外只要於MOSCHINO專門店或官網（hk.moschino.com）購買任何單品後，亦可以免費獲贈Fondue Set一份，以甜到漏的味蕾攻勢俘虜時裝迷。