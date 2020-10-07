同劉詩詩拍新劇畀人鬧　朱一龍出浴晒肥豬肉

朱一龍與劉詩詩的時裝新劇出街後未獲好評，而朱一龍的出浴戲更被觀眾狂批晒肥豬肉。

現年32歲的內地男星朱一龍發展成績甚佳，今年更於《2020福布斯中國名人榜》中排第12位。而他與產後復出的劉詩詩合演的時裝劇《親愛的自己》開播以來備受關注，不過，他們於新劇中的表現被網民狠批，而向來以顏值掛帥的二人，更將法令紋、眼袋等瑕疵都表露無遺。

日前播映的一集，故事講朱一龍因為求職面臨挫敗而崩潰，更上演一幕出浴戲，雖然引起不少觀眾同情，但這場戲卻令不少網民於網上留言，指現時做受歡迎的男星太容易吧，都不管理身材，原因是朱一龍這場出浴戲以「真身」示人，未知是否忙於拍攝前沒有時間健身，他的身形可謂慘不忍睹，手臂粗壯得來沒有肌肉線條，身上背肉更是鬆馳不結實，被網民狠批有點向中年大叔進發的趨勢。更有網民留言，「看起來過得很滋潤，這膀子都快趕上我爸了！」

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