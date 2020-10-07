極速抵港！Audi R8 green hell限量版

Audi R8 LMS自2012年起五度在有「綠色地獄」之的紐布寧24小時耐力賽中贏得全場總冠軍。為向車隊歷屆的輝煌戰績致敬，Audi Sport GmbH在今年的紐布寧賽事發表全球僅限量50輛的特別版R8 green hell公路跑車，每輛均印上量產編號。其中兩輛，分別擁有Tioma green綠色(8號)和Ibis white白色(9號)的限量Audi R8 green hell在發表後不到一星期已極速抵港。

限量版Audi R8 green hell車身採用Audi Space Frame全鋁車身框架結構，並由鋁及碳纖維增強聚合物（CFRP）組成。搭載V10自然吸氣引擎及七前速S tronic波箱，可爆發620hp馬力，完成0-100km/h加速僅需3.1秒，極速331km/h。車載quattro 恒久式四輪驅動系統，可按需要將扭力分配至相應的車軸。後軸的機械式差速鎖進一步提高駕駛動力和牽引力。