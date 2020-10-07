藝人眼中好老師！梁芷珮：唔使我嚴守校規

有老師因政治意向而被取消教師註冊資格，而人生中老師對學生嘅影響很大，藝人們齊齊分享自己曾遇過嘅好老師，同埋佢哋對自己有着乜嘢好嘅影響。

梁芷珮：「我小學三年級嗰陣，我個班主任叫阮老師，佢嘅教學方法係好輕鬆，每朝會畀我哋帶早餐返去食，又唔使我哋嚴格去遵守校規，所以當時我上堂上得好開心，喺小學嗰六年入面，三年班係我上堂上得最開心，同最想返學嘅一年。所以阮老師嘅教學方式，都好影響我教三個小朋友，因為我好希望佢哋有一個輕鬆嘅學習環境，唔使有咁大壓力。」

香港開電視主持盧頌恩（妹頭）：「中學有一位中文科嘅老師黃太，對我依家做主持靠把聲搵食影響好深遠。黃太係一個好嚴肅、唔識講笑嘅老師，佢教我哋講嘢要清楚，細個都會有少年人通病，講嘅求其、唔注意讀音、多懶音。黃太教我哋中文其實係有好深嘅淵源，上堂要咬住木塞去讀報紙練發音，又教我哋要尊重中文，講中文嘅時候唔好夾雜英文，多謝佢嘅教導令我好留意中文發音，唔敢講自己發音好準，但係如果冇黃太嘅教導，相信以前做電台會畀人鬧得更加多，哈哈。」

陳康琪（Odilia）：「我嘅成長入面影響我最深遠嘅係我嘅通識老師，當時我係高中，面對社會好多新事物，原來樣樣嘢可以有唔同嘅觀點與角度，令我大開眼界，學識睇事要中立，就算自己有選取，但作出批判前都要揀適合嘅角度，依家我都仲會關注通識議題。而呢個老師依家冇做啦，之前佢有教人做瑜伽，到依家仲成為咗全職嘅瑜伽導師。」