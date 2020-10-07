媲美藝術品　名錶身價不菲

屬Patek Philippe的經典運動款，錶殼以玫瑰金為材質，棕色錶盤上的梯田式橫間坑紋，呈現漸變式光暗，為這款傳奇之作添加幾分男性魅力。（互聯網）

名牌腕錶猶如一件具功能性的藝術品，每項細節均反映出工匠的心思，難怪很多人視之為彰顯個人品味與地位的寶貝，珍而藏之。事實上，鐘錶一向是拍賣市場上的熱門項目，那些奢華品牌、發行量少，兼附有原廠證書與錶盒的鐘錶，升值潛力不比磚頭低，過往更造就出不少天價成交，其中出自瑞士名牌百達翡麗、型號為6300A-010的不銹鋼腕錶更是史上最高價的腕錶！

該型號屬於2014年首度推出的Grandmaster Chime系列，正面錶盤為玫瑰金色，採用寶璣數字，12點鐘位置的輔助鬧鈴錶盤上印有「The Only One」字樣，背面錶盤則為黑檀木色，具有20種複雜功能，加上全球只此一隻，因此在拍賣會上拍出3,100萬瑞士法郎的高價，相當於2.44億港元！

今個月中旬，保利香港聯同北京保利主辦的珠寶與鐘錶拍賣會，將為愛錶收藏家帶來多款身價不菲的選擇，勢必掀起一番激烈的競投。

焦點拍品

1.

品牌：Patek Philippe（百達翡麗）

型號：5980R

系列：Nautilus

年份：約2010年（附原廠證書、調校針及錶盒）

估價：約$573,000~$918,000（港元）

2.

品牌：RICHARD MILLE（里查德米爾）

型號：RM023 AJ Ti

年份：約2016年（附原廠證書及錶盒）

估價：約$860,000~$1,376,000（港元）

3.

品牌：RICHARD MILLE（里查德米爾）

型號：RM020 AI Ti

年份：約2012年（附原廠證書、錶盒、鈦金屬錶鏈及桌上底座）

估價：約$1,376,000~$2,523,000（港元）

4.

品牌：Jaeger-LeCoultre（積家）

型號：Q1642450

年份：約2010年（附原廠證書及錶盒）

估價：約$573,500~$803,000（港元）