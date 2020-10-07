【金鈴12星Ｘ萬希泉】歐陽震華斗膽　想要好多獅子乸

藝人歐陽震華（Bobby）最近接受「金槌拍賣官」金鈴主持的繽FUN星網全新節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」訪問，這個節目一連十二集，訪問不同星座的藝人，暢談一番。

Bobby是典型獅子座個性，鍾意認叻、愛高興愛熱鬧、愛爭埋單等，金鈴隨即出題測試他在戀人心目中是怎樣的獅子，Bobby選擇做食得飽的獅子王，原來代表他對伴侶所作的事，並非伴侶真正想要，Bobby覺得只說對了一半：「我會讓太太食先，佢食飽我先埋去食。其實我同老婆都係獅子座，但佢性格完全同我係極端，佢好冷靜，處變不驚。」他有日跟老婆說，在獅子群入面，獅子公應該有好多獅子乸，為何只有她一個，誰知老婆一句話便KO了他：「你就想，因為你係人，唔係獅子。」

密密出街畀狗吠

Bobby與老婆結婚25年來一直恩愛，保鮮方法原來是婚前協議好不生育，自言現在好自由，毋須擔心小朋友教育和生活，生命中只需要擔心老婆一人，他忍不住讚老婆：「以前唔使開工，我日日出街，大部分老婆都會去，有時佢攰唔想去，但唔會阻我出街，佢都算係一個奇女子。我出街狗都吠我，我解讀隻狗係鬧我：『你出街呀？又出街呀？尋晚先出完，今日又出？』但老婆會話『小心揸車』，我話兩點返，佢會畀夠我四點，邊有咁嘅老婆㗎！」

另外，提到90年代在無綫人工只有一萬元，令他心灰意冷，想過轉行做售貨員賣Tee，想知道Bobby點講，記得留意明日下午5時在繽FUN星網播出的「金鈴12星Ｘ萬希泉」節目。