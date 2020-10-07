戀愛病作崇　慾望無窮

原來情色俚語同成人作品有唔少都以「病」為主題，依家一齊嚟睇吓啦！（互聯網）

有人話戀愛係一種病，而且戀愛時慾望零舍強烈，而有關病（Sick）嘅情色俚語同成人作品都有唔少，依家一齊嚟睇吓啦！

《患上失憶症的女人》 深田詠美

唔少電視劇都鍾意用失憶症呢條橋，就連日本AV廠都一樣，今年5月推出嘅《患上失憶症的女人》，由人氣AV 女優深田詠美演出，故事講述佢患上失憶症，有一日遇上鹹濕男主角，對方自稱係佢嘅未婚夫，繼而激戰連場。片中詠美唔單止床技出色，表情更交足戲，難怪作品大受歡迎。 另外，詠美亦係AV界嘅網紅，事關佢嘅社交網追隨者超過157萬，比排第二位嘅AV天后三上悠亞足足多咗16萬，成為追隨者人數之冠，相當厲害！

《Sick Girls Need Sick Boys》極具視覺效果

用乜嘢方法醫治患上鹹濕病嘅鹹濕妹最好？呢套由DVSX喺2005年12月推出嘅《Sick Girls Need Sick Boys》，就話搵班同樣鹹濕病情嚴重嘅男優狂野進攻就最有效！由四仔名導Mofo執導，並搵嚟 Lexi Love、Flower Tucci、Gianna Lynn等脫星演出，全片以大量特寫及主觀鏡頭拍攝，極具視覺效果。當中以Gianna Lynn嘅演出最為注目，1984年12月3日出生嘅佢，早喺2004年出道，先後喺AVN、XRCO同XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫 星」，絕對係實力強勁！