郭子豪脂粉味扮Oppa　湯洛雯女神崩壞追韓星

無綫劇集《金宵大廈2》拍攝得如火如荼，如上輯一樣，劇中有多個單元，不過角色造型及故事方面，無綫一直保密，之前只有主角陳山聰及李施嬅的造型曝光。日前，湯洛雯（靚湯）與郭子豪開始埋組為該劇開工，其中靚湯放下以往的甜姐兒形象，前蔭夾着髮夾的她，孭住手袋仔及戴上眼鏡，以「婆仔」Look亮相。

靠聽翻譯講對白

至於子豪的造型更是新鮮，穿上粉紅色西裝開胸示人，頸上戴上絲巾，加上身穿白色西褲，「Gay」味甚濃。原來他於劇中飾演一名韓星，靚湯是其粉絲。據知子豪為配合角色要講韓語對白，本身一句韓語都不懂的他，可說是一個大挑戰，直言拍攝時很大壓力，韓語亦只能靠網上翻譯及向朋友查詢，有見他在片場總是手機不離手，但原來並非講電話，而是每拍一個鏡頭前，他都要聽韓語對白如何演繹。

而除了靚湯及早前拍完其中一個單元的蘇皓兒外，劇集還有不少演員會陸續加入拍攝，當中包括胡鴻鈞、龔嘉欣和連詩雅等，相信不少「金宵迷」對他們的造型及角色都相當期待。

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