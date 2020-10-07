齋藤亞美里　甜美陪浴妹

拍AV絕對唔係一份能夠輕易掌握嘅工作，一來要有技術，二來又要夠體力，唔少女優雖然初出茅廬，但係亦表現得相當出色，到底係咩原因呢？其他女優我就唔知，但係齋藤亞美里就絕對係因為訓練有素！

甜美白滑

以前好多日本AV女優成名之後，再活躍一段日子就會退休，不過有心人如果想再見到佢哋其實唔難，因為即使唔能夠欣賞到佢哋嘅新作品，亦可以去班女優工作嘅風俗店幫襯！冇錯！唔少AV女優引退之後都會去做風俗孃搵真銀。然而，近年嘅趨勢似乎掉返轉頭，女優就由風俗界轉戰到AV界，就好似齋藤亞美里咁。

今年20歲嘅亞美里青春嫩口，可愛甜美感覺相當強烈之餘，面孔仲泛起惹人幻想嘅姣味。亞美里嘅身材亦相當有睇頭，一來肌膚夠白淨又夠鮮嫩，二來體態婀娜，上圍有對F Cup美巨乳，配合條水蛇腰及又圓又翹嘅美尻，吸睛度爆晒燈呀！

反應強烈

齋藤亞美里喺上年9月出道拍AV，呢一年來阿妹都隱佔AV廠Prestige專屬女優陣容其中一席位，同時亦一直受到P廠重視，原因當然係亞美里表現出色啦！大家應該亦會發覺，亞美里初出道表現出嘅床技亦相當靈活同熟練，係咪因為阿妹出道前就已經「經驗豐富」呢？冇錯！亞美里話就話自己做AV女優之前，於秋葉原一間女僕咖啡店做侍應，但係後來就有人發現阿妹原來仲有份兼職，就係做陪浴孃喇！哦！唔怪之亞美里招呼男人咁熟手啦！

齋藤亞美里經常都會將性感自拍照放上社交網同大家分享，亦會透露最新工作動態，想睇靚相就不妨多啲Click上去喇。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-24-35