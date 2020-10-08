吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：開業、移居、拜師

忌：補塞、安床、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 和伴侶的感情因小誤會反而有所增長，最近能如沐春風，羨煞旁人。

牛：→ 如溝通上有問題，要多思考是那地方出了亂子。有人助你找出癥結所在。

虎：↓ 是日沖煞，工作令你感到勞累，甚至覺得有點不舒服，是時候休息一下。

兔：→ 在討論中，有自己的意見是好事，但也不可以過分自我，這會令人生厭的。

龍：↑ 今天的人際關係特佳，某些人甚至因為你的影響，而改變了自己的立場。

蛇：★ 努力釋放你的魅力吧！感情生活將會有極大的改善，令你如沐於春風中。

馬：→ 不要太過堅持自己的理念，人難免有出錯的時候，要接受他人的忠告吧！

羊：→ 幸運顏色是藍色，能夠幫助平衡思考，冷靜一下早前不能平伏的思緒。

猴：↓ 今天宜少說話多做事，否則很容易捲入無妄之災，令到情緒大受影響。

雞：→ 歲月的痕迹慢慢在你的臉上看到，趕快做些救忙行動，讓你容光煥發吧！

狗：→ 愛情上因小誤會起爭執，能有自己的主張是好，但太過頑固會傷害感情。

豬：↓ 你總是把節省金錢存起來，不肯花一點在消費上，這樣人生哪有意義呢？

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係略為不穩，伴侶或較任性，但人緣及桃花運較佳，較能投入情感生活。

金牛：體能稍遜，工作壓力稍大，但情緒及家庭運較佳，公餘好好休息充電，表現更佳。

雙子：感情及親子關係雖仍帶點不穩，但辭令及思考力較佳，趁機多交流，助增進情感。

巨蟹：情緒及家庭運略為不穩，但財運稍佳，交換理財心得等，將有助提升默契與情誼。

獅子：人氣稍佳，但精神及辭令略為不穩，注意溝通，多予笑容和耐性，工作進度更佳。

處女：社交及財運轉佳，聯誼會友，有助招引工作及賺錢良機，宜善用公餘，增廣人脈。

天秤：人氣及情緒略為回穩，社交運稍佳。事業運一般，求職等若多尋意見，效果更佳。

天蠍：精神狀態雖帶點不穩，但士氣及鬥志回升，求職、轉職及謀事等，較能一鼓作氣。

人馬：社交及財運或帶點不穩，但伴侶為增運貴人，若有公事或財政問題，宜多交流。

山羊：感情及事業運稍遜，情緒不穩宜多加自律，但人緣回升，助應付及化解各方事宜。

水瓶：工作壓力較大，宜多注意文書等工序，但出勤、公幹及海外項目等進展卻較佳。

雙魚：人緣及桃花運稍佳，較能享受感情及親子生活，多約會、多聚會，可助增進情感。

預測：月底前，天災等廣泛事故將會較頻，帶來較高傷亡數字。