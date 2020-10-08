1萬獎金未落袋！亞姐軍心大亂　3分1佳麗跳船

今屆亞姐香港區賽事將於11月1日舉行，但自8月中公布後可謂一波三折，繼早前遲遲未確實決賽日期及鬧出商標「雙胞胎」事件後，據知有部分佳麗怨聲載道，觸發三宗大控訴，甚至掀起退選潮！有人爆料指大會以豐富獎金作招徠，入圍最後15強的佳麗可獲現金獎1萬元，冠、亞、季軍更分別有10萬元、5萬元及3萬元獎金，惟上月28日私下通知入圍佳麗後，卻未有履行承諾「派彩」，加上亞視屢傳財困，一班佳麗擔憂冇錢落袋。

爆料者又指亞視「榨乾」佳麗時間，安排每日「朝9晚7」長途跋涉到大埔總台特訓，但至少要呆等大半日才開始上堂，整個特訓安排更是雜亂無章！距離香港區賽事只餘大半個月，據知一班佳麗昨日仍繼續齊集上化妝、跳舞及儀態堂，其中跳舞導師由體育舞蹈前港隊代表張永偉（Gary Cheung）擔任。

佳麗們怨氣重，有部分決定「跳船」！最初原定有21名佳麗參選，但先後因合約問題、私人理由、以及有在職佳麗對賽事不明朗而無法再請假為由退賽，最新有吳雪儀昨日因私人理由退選，合共七位準亞姐拒絕再玩，只剩下14名佳麗包括練樂儀、林寶玉、周倩誼、張玥、何雙妍、李穎仙、吳燚曦、高文君、彭紫荊、蔡小蝶、陳美濤、馮熙淳、張凱琳及趙桐恩！由於比大會預期入圍人數少一人，她們可跳過淘汰賽直接晉級，有指亞視起初想搞騷宣布入圍佳麗名單，如今退選佳麗四散，最終只能作罷。

東網就未發放入圍獎金一事訪問多位準亞姐，卻出現羅生門。練樂儀表示早知決賽後15個工作天才獲得獎金，不擔心被走數︰「話晒都咁大間公司，喺海報上面白紙黑字寫晒！」又坦言知道有佳麗退賽，至於是否因獎金問題，她則說不知曉。蔡小蝶對「派彩」懵然不知，但坦言未收到獎金︰「有聽講入圍14日內先有，收到獎金會先儲起，幫補近幾個月嘅生活費。（亞視屢傳財困驚冇錢收？）對亞視好有信心！冇理由十幾萬都畀唔起。」講到特訓時間長，她直言起初至少等成4、5小時才正式開始，曾向亞視反映：「要輪住化妝又等咗段時間，然後又要等開拍，反映完之後都有改善。」馮熙淳則封口，叫記者向亞視公關查詢。

對於佳麗控訴，亞視發言人表示明日才正式公布入圍名單，問到有否收到投訴收不到入圍獎金？她坦承曾有佳麗查詢，現已解釋清楚︰「一早喺合約上面寫明時間，係完咗香港區賽事先會發放。（有佳麗投訴特訓時間長？）有一個最新嘅時間表，佢哋好清楚每日應該做啲咩，有排舞、學化妝同行Catwalk。」並透露總決賽日期暫定12月13日。