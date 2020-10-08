朱千雪做大律師忙到爆　周末開完工趕返歸慰夫

港姐出身、32歲的朱千雪（Tracy）出道時已極有觀眾緣，火速上位的她劇接劇外，還接拍不少廣告搵真銀，好學的她期間還攻讀法律博士課程。自去年8月與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫於峇里舉行婚禮，正式成為人妻後，Tracy也淡出幕前，反而全身投入法律界，今年中她開始在金鐘的著名律師行實習，並於最近完成實習期，投入大律師的工作。

唔揸車慳油錢

剛成為執業律師的她縱使暫未有很多案件在手，卻極為忙碌，難怪她曾表示暫未有造人打算，寧願與老公繼續二人世界，連月前他們結婚一周年也未有外出慶祝，她只於社交網上載結婚照懷念一番及留言冧爆老公。日前適逢周末，Tracy也是忙到連陪老公都沒時間，當日戴上口罩、身穿連身裙晒腿的她，一早已獨自離開位於跑馬地的愛巢，由於暫時未有穩定收入，她要勒緊荷包，未有駕駛愛車出入，實行油錢都要慳。

及至傍晚時分，她匆匆回家交人慰夫，工作一整天的她明顯已一臉疲累，平時精靈的雙眼更跌晒Watt，見她拿着大疊厚厚的文件，沿途邊行邊撳電話行返寓所，期間引來途人目光時，Tracy亦未有理會，只顧低頭回覆訊息，急急腳步入大廈。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc