讚男友係Sweet Man　岑杏賢甜笑等嫁

藝人岑杏賢、陳山聰、黃智賢、羅天宇、楊卓娜及馬海倫是「十月壽星」，他們應無綫邀請，上網上直播節目玩遊戲慶生，眾人輪流為氣球邊泵氣邊說恭賀說話，更逐一轉球，最大膽、最狼死的居然是馬海倫，見她用盡力泵氣，不過最終的壽星幸運兒卻是黃智賢，氣球轉到他時爆了，紙碎噴出，好有喜慶感，他運氣爆晒棚。

而明天（9日）正日生日的岑杏賢接受東網訪問，被問生日會如何慶祝、男友會否給她驚喜？她說：「呢排日日都要開工，仲未知道到時使唔使開工，但我最想係可以同父母食飯慶祝生日，男友本身平時都已經好Sweet，佢知我做嘢辛苦，都會安排晚餐或者做啲特別嘢令我Relax吓！」說到有指二人快將結婚，Jennifer笑謂：「暫時未係囉！順其自然啦！」

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