Samsung旗艦級手機新成員　Galaxy S20 FE 5G

【營業資訊】三星電子香港有限公司推出全新的Galaxy S20 FE 5G，為Galaxy S20系列帶來強大的新成員。Galaxy S20 FE 5G擁有旗艦級的效能和吸引的價格，結合Galaxy粉絲最愛的手機核心功能和強大硬件配備，為廣大消費者提供更多不同類型的手機選擇。Galaxy S20 FE 5G擁有多項強大的配備與實用功能，如後置三鏡頭和3,200萬像素的高清前置鏡頭，可讓用戶盡情記錄生活，並分享到社交媒體，展示個人魅力；而支援5G網絡連接和120Hz屏幕刷新率的6.5吋大屏幕，則提供流暢的網絡體驗，以及恍如身臨其境的視覺享受和流暢操控；加上大容量的全天候電池1，為用戶省卻電量煩惱。Galaxy S20 FE 5G更提供多種活力色彩選擇，用戶可隨意挑選代表自己的奪目色彩。

Galaxy S20 FE 5G將於10月16日起接受預訂，並於10月21日正式公開發售。此外，Samsung亦將同步推出Galaxy Fit2智能手環，助用戶隨時掌握身體數據。現於10月16日至10月20日預訂期間，經三星專門店、特約零售商、網絡供應商及亞洲萬里通預訂Galaxy S20 FE 5G，即可免費獲贈Galaxy Fit2智能手環（躍動紅）乙隻。

三星電子香港董事總經理趙依音女士表示：「Samsung一直以來都十分重視消費者和用戶的意見，了解他們的需要與喜好。Galaxy S20 FE 5G的誕生，不但繼承了Galaxy S20系列的精髓，更是帶來更多的創新功能，透過集合消費者最喜愛的Galaxy核心功能和設計，為消費者提供多元的智能手機選擇，讓更多人能夠藉著Galaxy裝置實現喜愛的生活方式。」

專業級相機功能 展現自我魅力本色

Galaxy S20 FE 5G配備高質素的鏡頭與多項實用相機功能，讓用戶可輕鬆以高清影像記錄生活點滴，並分享到社交媒體上與親朋好友共享喜悅。Galaxy S20 FE 5G擁有3,200萬像素的前置鏡頭，讓用戶可與三五好友拍下清晰動人的自拍照片，留下美好相聚時刻。同時，後置三鏡頭可供用戶因應不同拍攝環境選擇合適的鏡頭，例如：1,200萬像素的超廣角鏡頭和廣角鏡頭能夠拍攝宏偉的景色；而800萬像素的遠攝鏡頭則支援3倍光學無損變焦，以及30倍的Space Zoom1極遠變焦，即使是拍攝遠處的花卉雀鳥，亦能夠滿足拍攝需要，多項相機功能助用戶完美捕捉眼前所見。

除此以外，Galaxy S20 FE 5G亦擁有多項實用功能，例如在低光環境下使用夜間模式（Night mode），配合手機內置的大型圖像感應器，就能在昏暗環境拍攝擁有明亮和豐富色彩的清晰影像。「一攝多拍」功能可以讓用戶錄製最長15秒的影片，並透過AI自動產生最多10張相片和4段精選影片，並加入濾鏡、景深即時預覽等不同效果，讓用戶不會錯過精彩瞬間。在拍攝完成後，更可以透過編輯工具，無縫放大裁剪和剪輯片段，並且透過快速分享功能，共享文件至附近最多5位好友，使用上更方便快捷。

高清顯示、流暢操控 享受極致娛樂體驗

Galaxy S20 FE 5G採用6.5吋1的FHD+ Super AMOLED屏幕，超窄邊框與更小的鏡頭開孔，提供全面的屏幕顯示，加上支援120Hz的屏幕刷新率，令畫面平滑流暢無殘影，在玩樂遊戲或觀看影片時都能全程投入、操控反應更加敏銳，不論是觀影還是進行遊戲都再無遲滯。

在外觀設計方面，Galaxy S20 FE 5G亦為不同個性、風格的用戶提供多種選擇，帶來雲霧藍、雲霧綠、雲霧紫、雲霧紅和雲霧白5種豐富配色，並結合Galaxy S20系列的時尚標誌性設計與獨特霧面效果，不但能夠提升外觀質感，更大大減少指紋和污漬。

強勁性能 時刻發揮最佳表現

Galaxy S20 FE 5G擁有強大的硬件配備，包括5G高速網絡連接、全天候電池1和高效能處理器，支持用戶勇敢探索，實現一切所思所想。

•超強電量：配備4,500mAh超大容量電池，足夠全天候使用2，並支援25W超快速充電3和15W無線快速充電。此外，無線分享電量功能4可為智能手錶、無線耳機或其他裝置充電，讓用戶可以盡情完成一切所愛，毋須擔憂電量問題。

•5G網絡連接：支援5G網絡連接，能夠極速下載大容量影片、暢玩大型線上遊戲、觀看超高速和超低延遲的直播及進行視像通話，無論是社交、娛樂和工作都能夠一一滿足。

•高效處理器：採用高效的Snapdragon 865處理器，能夠為用戶提供流暢的使用體驗，即時是進行大型線上遊戲或同時開啟多個應用程式，也無延遲問題。

•可擴展儲存空間：擁有8GB RAM和128GB儲存空間，及最高支援 1TB Micro SD卡擴充，可供儲存更多相片、影片和多媒體資料，留下無盡美好回憶。

•支援Smart Octopus流動支付：流動支付帶來更多便捷，只需透過Samsung Pay登記加入Smart Octopus，即可在乘搭交通工具、購物和繳費時使用手機當作八達通進行流動支付，享受更快捷方便的流動體驗。

Galaxy Fit2智能手環為用戶監測健康狀況

Samsung現同步推出Galaxy Fit2智能手環，助用戶監測身體狀況，實現健康生活。Galaxy Fit2智能手環的外觀時尚型格，佩戴舒適，擁有躍動黑和躍動紅兩種配色，配備1.1吋全彩AMOLED 屏幕，可以顯示來電及回覆訊息；同時配備長達21天的強效續航力，讓用戶隨時掌握健康監測資訊。

Galaxy Fit2智能手環擁有多項健康監測功能，包括自動追蹤運動功能，可分析不同的運動類型，並提供心率和熱量消耗等數據，助用戶調整運動節奏，實現健身目標；壓力監測及睡眠指數功能會追蹤用戶的睡眠狀況，並提供相關分析數據，讓用戶了解自己的睡眠質素。此外，Galaxy Fit2亦設有洗手時間提示，令用戶養成良好的洗手習慣，減低健康風險。

型號：Galaxy S20 FE 5G (8GB RAM + 128GB ROM)

顏色：雲霧藍、雲霧綠、雲霧紫、雲霧紅、雲霧白

發售日期：10月21日（雲霧紅及雲霧白只限於特約零售商或經銷商的網站、HKTV Mall及亞洲萬里通網站發售）

建議零售價：港幣4,998元