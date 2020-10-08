菅田將暉唱主題曲！大雄真的同靜香結婚？

日本經典動畫《多啦A夢》50周年紀念新作3DCG動畫電影《STAND BY ME 多啦A夢 2》，原定8月7日在日本上映，但因新冠肺炎影響，電影公司決定延期至11月20日公映，並宣布主題曲《虹》由菅田將暉演唱，男星妻夫木聰再次聲演年青版大雄，宮本信子則聲演大雄的祖母。

今集故事改編自原著第4集的「祖母的回憶」，有一天，大雄在房內找到一隻熊公仔，這是祖母在他讀幼稚園時去世後給他的珍貴回憶，大雄想起最愛的祖母，忍不住流下眼淚，他要求多啦A夢啟動時間機讓他回到過去探望祖母，最初多啦A夢反對，最後心軟被大雄說服，但開出條件只能看祖母一眼，不可以直接會面。

果然，大雄乘搭時光機回到他3歲的年代，他從樹蔭下偷偷地看祖母，並聽到祖母喃喃自語地說好想見到大雄未來的新娘。為了實現祖母的願望，大雄與多啦A夢穿越過去、現在和未来。到底大雄真的能夠讓祖母看到未來新娘嗎？未來新娘是靜香嗎？一向沒有自信的大雄，搭乘時光機前往婚禮，郤被未來的大雄搶走時光機逃婚。