【押後一年上】《侏羅紀3》再有幾名員工染疫即停工

環球電影公司昨日宣布系列大作《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）因疫情押後一年至2022年6月10日上映，據知影片仍未拍竣還有三周時間才完成拍攝工作。不過今日導演Colin Trevorrow就於社交網宣布再有幾名員工感染新冠肺炎而第三度煞停拍攝工作！

Colin貼道具恐龍戴口罩照片並留言說：「起身即聽到消息《侏羅紀世界：統治霸權》嘅我哋幾名員工被檢測到新冠病毒呈陽性反應。之後不久所有檢測轉回陰性，但基於我哋嘅安全守則我哋將暫停拍攝兩周。」片中女主角白麗絲達拉斯候活（Bryce Dallas Howard）留言大讚導演將健康與安全放在首位，並表示人生中從未試過為一部電影如此興奮，期待快些完成拍攝工作。暫時未知染疫者是幕前還是幕後工作人員。

今次是《侏》第二度有員工中招，影片3月時因疫情而停拍，7月在英國Pinewood片廠復工首日即有幾名員工染疫，影片隨即再度停拍。隨後加強防疫，電影公司制訂一本107頁的安全手冊，詳細列明所有安全規則包括工作人員抵達片場要接受紅外線量度體溫等。單是花在防疫工作已高達4,000萬港元。