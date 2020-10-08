【健樂事】寒露來臨　養生4大貼士

廿四節氣中的寒露，代表深秋已到，要好好保重身體，外出時宜帶備外套。（互聯網）

今天正值「寒露」，乃廿四節氣中最早出現「寒」字的節氣，意味着深秋正式來臨！在香港，雖然天氣未至於寒冷，但明顯轉涼是不爭的事實，尤其是早晚更會感到秋意。究竟此時此刻在養生方面要注意甚麼？不妨從以下4方面入手吧！

1.提防着涼

寒露代表天氣由涼轉寒，開始步入冬季，早晚的天氣會稍涼，外出時宜帶備外套。體質偏寒者，要注重雙腳保暖，慎防寒從足生，導致抵抗力下降。

2.郊遊強身

秋高氣爽，適合進行登高遠足，既可鍛煉身體，又能令人心曠神怡，但謹記量力而為，避免因劇烈運動、過度勞累等耗散精氣津液。

3.滋陰潤燥

受天氣乾燥影響，若調養不當，身體會出現咽乾、鼻燥、皮膚乾燥等徵狀，所以日常飲食應以養陰防燥為重點，建議進食梨子、木瓜、柿子等時令水果，或芝麻、蜂蜜、杏仁、銀耳、百合、沙參、玉竹等食材。

4.戒重口味

從中醫學角度，要防範「燥邪」侵襲，飲食宜節制，切勿過多食用熏烤、燥熱、甜食或太油膩的食物，盡量少喝凍飲，也不要吃得太鹹。另外，辣椒、生薑、葱、蒜類等辛辣之品亦不宜多吃，以免傷及人體陰精。