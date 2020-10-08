孖彭于晏「復出」欠神韻　馬思純影后跌Watt被踩佗衰家

內地女星馬思純2016年憑電影《七月與安生》奪得台灣金馬影后殊榮，可惜後勁不繼，近年未有代表作，今年7月更傳患上焦慮症，因藥物副作用而身形暴脹，最誇張是於3日內暴肥18磅，引起網民熱議，最後要停工休養。

休息兩個多月後，她逐漸「復出」，9月低調亮相內地節目《脫口秀大會》，雖然身形依然圓潤，但精神不俗，更自爆已減去11磅！她亦活躍於社交網，上載多張收身後的靚相，滿以為一切準備妥當，但卻出師不利！

導演代平反

她與台灣男星彭于晏接拍由許鞍華執導、改編自張愛玲小說的電影，近日終推出預告片，二人更有大膽床戲，可惜惹來負評，遭網民批評未能演出原著角色神韻，顯得格格不入，更有網民直指他們拉低了整部電影的水平！

不過，有網民為他們講好說話，許鞍華亦「護航」讚他們是非常優秀的演員，覺得他們很適合這部電影。而馬思純亦沒有理會，繼續上載街拍照片，展現瘦身成果，心情大靚。

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