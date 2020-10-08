【憑手段搞掂業主】陳凱琳生意拍檔豪擲950萬買入林燕妮故居

前港姐冠軍陳凱琳的生意拍檔雪姨（Snow E）不只是人氣KOL，原來買樓都眼光獨到兼快狠準。佢喺自己個Channel透露半年前以低於市價200萬嘅價錢，最後以950萬買入「香江才女」林燕妮寶馬山花園故居。

講番今次買樓經歷，雪姨眉飛色舞。佢話當時有地產經紀同佢講該屋苑有個低層單位，開價1,150萬，實用面積567呎，前業主係一位已故名人，而現時業主趕搞遺產稅同急賣掉所有資產，佢就立即壓價到900萬，當時業主拒絕，雪姨就嚟一招「以本傷人」，即時拎一張950萬嘅支票令業主心動，並於12小時內成交，真係吹佢唔脹！

雪姨終於收樓，仲帶大家嚟個「樓盤傳真」，參觀一下「新屋」。原來呢間屋將會畀佢媽咪住，而入面間隔佢阿媽都唔係好滿意，會間過兩間房之餘，又拆過個廁所，佢話自己預50萬Budget裝修連買傢俬。不過令雪姨最感欣慰嘅係，呢個平絕屋苑嘅單位，竟然有「丁屎」海景呀，真係前世唔知積咗咩福，先有呢條海景睇，仲唔痛哭流涕？！

其實呢個單位喺林燕妮2018年逝世後曾拍賣過，拍賣行以1,280萬元，叫價高市價近1成至2成，最終未能成交。今次雪姨以本傷人，以950萬成交，網友都讚佢夠霸氣，巾幗不讓鬚眉囉！

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