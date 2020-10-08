3部劇同日首播！李東旭演九尾狐晒肌贏收視冠軍

韓星李東旭與金汎及趙寶兒合演的tvN新劇《九尾狐傳》、高雅娜與李在旭合演的KBS韓劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，以及女團少女時代成員徐賢與高庚杓合演的JTBC新劇《私生活》同樣於昨晚首播，展開收視大戰，結果李東旭於劇中演九尾狐，首集即有沖涼戲，露肉晒肌撼贏另外兩部新劇，榮登收視冠軍！

《九》劇於tvN收費台播出，首播高開5.8%。《私生活》則是高庚杓退伍後的首部電視劇，與《九》劇同樣於晚上10點半在JTBC收費台播出，收視低開2.5%。至於高雅娜與李在旭合演的《Do Do Sol Sol La La Sol》原定上月啟播，因早前有劇組工作人員確診新冠肺炎而影響拍攝進度，延至昨晚於MBC首播，上下兩部收視僅得1.9%及2.6%，十分慘淡！

《九尾狐傳》講述在繁華都市生活的九尾狐，與追蹤他的女製作人之間的奇幻故事。李東旭飾演有顏又有腦兼有錢的九尾狐，喜歡收看美劇，吃薄荷朱古力雪糕。金汎則飾演李東旭同父異母的弟弟，擁有半人半妖的血統，因為曾經很崇拜的哥哥為了人類女子而離棄自己，令他很討厭哥哥與人類。