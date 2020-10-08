MoMA聯名系列　經典名畫大晒冷

位於紐約曼哈頓的現代藝術博物館MoMA（The Museum of Modern Art）創建於1929年，館內收藏來自世界各地的油畫、雕塑及各類型現代藝術作品超過15萬件，舉世知名的梵高（Vincent van Gogh）、畢加索（Pablo Picasso）、達利（Salvador Dali）、莫奈（Claude Monet）、Keith Haring、Andy Warhol及Jean-Michael Basquiat等藝術家的經典作品都是館內藏品。同時積極推動現代藝術發展的MoMA更不時會與潮流品牌聯名合作，將各種藝術元素結合到不同服飾單品上，讓普羅大眾都可以通過這些聯名設計增加對藝術的興趣。一直提倡表達創意的滑板鞋品牌Vans今回就與MoMA合作，攜手打造一系列加入藝術大師作品的聯名鞋履及服飾。

MoMA x Vans聯名系列將會分兩回推出（次回將於11月推出），首回就有Salvador Dali、Claude Monet及Wassily Kandinsky三位藝術家作品登場，當中將會推出10款鞋履、服飾及配飾單品，除了將經典名畫變成鞋款圖案外，Vans標誌性黑白格圖案亦換上大膽搶眼色彩演繹，並加入「MoMA」字樣以凸顯聯名系列的獨特性。