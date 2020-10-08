洪永城買到獨立屋先肯做老襯：都有去睇樓！

藝人洪永城在香港仔出席網上睇樓平台「360睇樓王」記招，他試用睇樓程式睇樓，發現屋內竟然有自己的結婚相與BB相合成照，他笑說：「一定係咩宅嚟，呢間屋好恐怖。」他又爆女友多雜物，令到屋企寸步難行：「佢每次返嚟屋企都會攞住四五袋贊助商嘅禮物，試過屋企有五十件禮物喺屋企未處理。」

被問到是否希望買大屋結婚？他說：「有咁嘅目標，見到啲朋友有大屋，自己都想擁有，依家又多咗隻大狗呢，希望將來可以買到獨立屋。都有同女友去睇樓，雖然買唔到，但係都畀到動力自己，好似吸引力法則咁，依家冇嘅嘢將來會有。（買到大屋先結婚？）呢個係目標，但又未必一定要買到先結婚嘅。（聯名買樓？）未知，自己喺觀塘都有物業，佢（指女友）成日都問我幾時將層樓寫佢名，我惟有唔.....暫時唔答住，佢先係高手。（畀女友食住？）又唔係嘅，寵愛女朋友嘛。」他又透露與女友有一起儲錢買樓，但強調財政獨立。

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