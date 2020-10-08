靈敢侶情：男人無記性　只因「壞腦」

男人在20至40歲之間，記憶樞紐漸漸縮小，因而影響記事能力，但這情況較少在女人身上發生，因為女人向來習慣在同一時間處理多項雜務，訓練有素。（作者提供）

重看24年前的美國喜劇《Everybody Loves Raymond》，裏頭的婆媳、夫妻和兄弟間的矛盾依然好笑，但今次就多了幾分身同感受。

其中一集講到，男主角Ray本應有很重要的會議，事成的話將可改善一家五口的生活，奈何，太太Debra、女兒和兒子同時生病，作為丈夫，他反應敏捷地將太太推給媽媽照顧，但作為父親，他亦心知不可置之不理。當然，太太的怒視的確很有影響力，實情他是惟有擔起責任，帶孩子看醫生。

但看醫生要預約（雖然約了都總是要等），於是Debra叫丈夫：「去拿電話簿，然後約醫生。」

Ray聽到後，敏捷但又無方向地往前走，背着他的Debra連轉頭看都不用，已經知道他不清楚電話簿在哪，只好沒好氣地說：「（電話簿）在廚房。」

作為女人，都會覺得提示充足了吧？畢竟這也是他的家，怎可能不知道電話簿在哪裏？

然而，Ray偏偏不知道。

收到「在廚房」的指令後，Ray轉身往相反方向走了兩步，隨即又走回頭，表情比之前更猶豫，仍然背向Ray、正在發高燒的Debra只好氣餒地說：「在櫃桶……」

提示該夠了吧？

但是，Ray又是走了兩步再回頭。

眼珠已翻去後腦的Debra，惟有沒好氣地加多一句：「雪櫃隔離（的櫃桶）……」

終於，Ray成功約到醫生，帶孩子出發。

丈夫不知東西放在哪這回事，很常見，作為太太，心情好時尚且嘆氣了事，火滾起來瞬間變河東獅吼，「頭家你無份嘅咩？你當呢度酒店？你同我係同屋住咩？你係我老公呀！點解你樣樣嘢都唔上心？」

不過，生氣歸生氣，日子總要過，所以我喜歡給大家一些新角度，助大家笑一笑，於是我便讀了幾個關於「男人善忘」的研究，發現「男人無記性」並非無心裝載，問題竟然出自他們的腦袋！

男人在20至40歲之間，記憶樞紐會漸漸縮小，因而影響記事能力，但這情況較少在女人身上發生，原因是，女人習慣在同一時間處理多項雜務，例如記住要買奶，又記住要晾衫，再記住要餵嬰兒進食等等。長久的記憶訓練充足，漸漸便變成本能，所以女人的記憶樞紐會比男人健全。

簡單來說，男人是名副其實的「壞腦」。

看完這個研究，心情有沒有好了點？如果仍然生氣，讓我將研究員提出的解決方法講你知，包保你再冷笑一秒。

令男人改善記憶的方法就是……

讓他多做家務，只要訓練充足，便可變成本能。

哈、哈、哈！

不用生氣，對病人最緊要有耐性，你就化身潛能大師，助他康復，總好過你日日火滾，沒完沒了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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