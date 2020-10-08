被另一半操控！AGA出新歌講做自己

「2020 MTV EMA頒獎禮」昨日公布入圍名單，環球歌手AGA（江海迦）獲提名「大中華區最受歡迎藝人」，得知消息後AGA十分驚喜，她感動說：「2020年係艱難嘅一年，喺年初冇咗第一次開紅館騷嘅機會，但年尾能夠第一次入圍喺香港以外地方嘅頒獎禮，係對自己嘅提醒，要繼續努力。知道消息後難以置信，我第一時間通知咗公司同事，因為想同佢哋確認一下呢件事。之後通知咗爸爸媽媽分享呢個喜訊，我最想特別多謝家人同和監製舒文。能夠入圍我非常之開心，已經係我事業裏踏出咗好大嘅一步，將我嘅音樂帶去咁遠嘅地方，我自己非常之感恩。

魏如萱係我好喜歡嘅創作歌手，好喜歡佢嘅作品，喺入圍名單裏竟然見到自己個名同佢喺同一個提名裏出現，好開心！」

除了有喜訊公布外，AGA早前花了15小時拍攝的新歌《So Called Love Song》 MV即將推出。在伴侶心目中，怎樣才算一個完美情人？在新歌MV利用意境畫面、動作等，去呈現長期被另一半操控的AGA，如何做回自己。這次拍攝MV主題，導演以科技形容愛情，有時人類思維被社交平台控制了，影響了生活決定，甚至連愛情觀都被影響，她的角色是身體上突然間少了一部分。

在MV中她作出新嘗試，分別用一部機器比喻成AGA的男朋友、她又飾演被對方控制的機械人。其後，她擁抱着將消失的男朋友，這次希望用未來感為她的MV帶來新衝擊。她說：「被另一半改造成佢想要嘅你，令自己有缺陷得完全不屬於自己。」MV畫面呈現出，AGA坐在床上背着的自己就是她不再嚮往的自己，能夠面對鏡頭的，才是真正的她。她抱着透明人，與即將消失的另一半道別。