劉丹反對孫女上真人騷：佢冇乜表演欲

藝人呂慧儀、劉丹、滕麗名、湯盈盈、單立文、周嘉洛等人，到將軍澳電視城出席《愛．回家之開心速遞》「金秋盛宴」。呂慧儀孖住劉丹受訪，提到東網爆出有內地親子真人騷邀劉愷威及囡囡「小糯米」演出，但楊冪反對，令兩人關係鬧僵，對此劉丹坦言：「其實唔只媽咪，我個仔都反對，佢唔想個女參加節目，佢都唔係好拿手呢啲節目。（孫女想唔想參加？）佢都唔係好識呢啲。（佢有冇表演欲？）佢都麻麻地，係有時學校同成班同學仔一齊玩就冇所謂，我哋屋企幾個人，包括仔、我都唔想佢上節目曝光。」

見到阿蟹手指受傷，她笑言因昨晚下廚時弄傷，她自嘲是「論盡媽咪」：「個仔見到我整親，就話我『隻手指粗咗好多』，不過佢都有即刻錫番我，我都冧嘅。」她又笑言囝囝「蟹籽」已慣她的論盡：「我有時撞到、跌倒，佢都幫我、呵番我、湊我咁，所以有時我唔想咁醒，想沉醉於畀人呵護。」

問到孫女可會論盡易整親？劉丹就表示：「佢鍾意喺屋企周圍走，喺街就驚佢跌親。」兩人又希望疫情可以快些過，讓小朋友能出去「放電」，呂慧儀即笑言現時開學就好，囝囝可以與其他小朋友玩。兩人又透露「小糯米」和「蟹籽」同年，但從未見過面，呂慧儀笑言：「希望將來有機會可以帶出嚟一齊玩。」兩人更打趣可以對埋親家。

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