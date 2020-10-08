搭載潛艇　出海玩得有深度！

駕駛遊艇在一望無際的大海中馳騁，除了可享受速度帶來的快感，還會帶來無拘無束的體驗，但對於熱愛海洋探索的朋友而言，豈會滿足於水面上的穿梭往來？18米雙體船遊艇Aquanaut的面世，或能提供答案，因船尾搭載了一艘小潛艇，主人可以隨時潛入海底世界，享受不一樣的出海樂趣。

遊艇版SUV

船身長18米的雙體船遊艇Aquanaut，由Officina Armare Design與U-Boat Worx共同研發，將不少車迷鍾情的SUV（Sport Utility Vehicle）跟遊艇設計相結合，令它的穩定性、舒適性與功能性有着極強表現，可滿足玩家出海探險的欲望。性能方面，Aquanaut配備兩台800馬力的Volvo Penta IPS 1050引擎，最高航行速度可達45節，巡航速度也能達到35節，加上船體為深V形流體動力設計，即使在傾斜情况下，仍能穩定地前進。

甲板空間可擴大

繼承了SUV講求空間充裕的概念，Aquanaut的輪廓為四角形，採用開放式布局，令全船可容納約12人，更提供了寬敞的儲物區，方便收納各種水上玩意及潛水工具。另外，船上的甲板面積可利用舷牆來擴大，令空間更實用，其中前甲板是日光浴區，設有大型按摩浴池與一張小餐桌，船尾甲板則設有開放式酒吧、用餐區以及寬敞的休息空間，方便船主舉行露天派對。

得獎設計勁方便

說到Aquanaut的最大賣點，當然是設於船尾平台的一艘迷你載人潛艇NEMO，用家可乘着它探索海底世界。它由U-Boat Worx研發，融入流體力學設計，重量僅為2,500公斤，可謂有型又輕身，加上操控介面簡單，難怪獲得「Reddot Award 2020 Best in the Best 」獎項。停泊潛艇的平台配備液壓裝置，每次出動前，只須將潛艇降低至水位以下約0.75米，即可啟動。當潛艇駛離後，平台位置還可用作休息區或玩水區呢！

小潛艇知多啲

名為NEMO的小型載人潛艇，出自2005年成立的荷蘭私人潛水艇製造商U-Boat Worx，該公司由Bert Houtman創辦，曾推出多款潛水艇，包括Cruise Sub系列，載客量由2人至11人不等，每一艘均由專家監製，務求每個細節都盡善盡美，為用家提供獨特的水底體驗。

至於NEMO的體積細小又輕身，高155厘米，長280厘米，闊231厘米，但可以容納2人，而且操作簡單，最高航速為3節，可潛入330呎（100米）的水底，加上採用全景式設計，前方為一幅半球狀的透明玻璃，讓乘客可以飽覽神秘水世界。

規格表

船長：18米（60呎）

船寬：7.7米

吃水：0.75米

引擎：Volvo Penta IPS 1050

最高速度：45節

巡航速度：35節