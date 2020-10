搭載潛艇　出海玩得有深度！

駕駛遊艇在一望無際的大海中馳騁,除了可享受速度帶來的快感,還會帶來無拘無束的體驗,但對於熱愛海洋探索的朋友而言,豈會滿足於水面上的穿梭往來?18米雙體船遊艇Aquanaut的面世,或能提供答案,因船尾搭載了一艘小潛艇,主人可以隨時潛入海底世界,享受不一樣的出海樂趣。

遊艇版SUV

船身長18米的雙體船遊艇Aquanaut,由Officina Armare Design與U-Boat Worx共同研發,將不少車迷鍾情的SUV(Sport Utility Vehicle)跟遊艇設計相結合,令它的穩定性、舒適性與功能性有着極強表現,可滿足玩家出海探險的欲望。性能方面,Aquanaut配備兩台800馬力的Volvo Penta IPS 1050引擎,最高航行速度可達45節,巡航速度也能達到35節,加上船體為深V形流體動力設計,即使在傾斜情况下,仍能穩定地前進。

甲板空間可擴大

繼承了SUV講求空間充裕的概念,Aquanaut的輪廓為四角形,採用開放式布局,令全船可容納約12人,更提供了寬敞的儲物區,方便收納各種水上玩意及潛水工具。另外,船上的甲板面積可利用舷牆來擴大,令空間更實用,其中前甲板是日光浴區,設有大型按摩浴池與一張小餐桌,船尾甲板則設有開放式酒吧、用餐區以及寬敞的休息空間,方便船主舉行露天派對。

得獎設計勁方便

說到Aquanaut的最大賣點,當然是設於船尾平台的一艘迷你載人潛艇NEMO,用家可乘着它探索海底世界。它由U-Boat Worx研發,融入流體力學設計,重量僅為2,500公斤,可謂有型又輕身,加上操控介面簡單,難怪獲得「Reddot Award 2020 Best in the Best 」獎項。停泊潛艇的平台配備液壓裝置,每次出動前,只須將潛艇降低至水位以下約0.75米,即可啟動。當潛艇駛離後,平台位置還可用作休息區或玩水區呢!

小潛艇知多啲

名為NEMO的小型載人潛艇,出自2005年成立的荷蘭私人潛水艇製造商U-Boat Worx,該公司由Bert Houtman創辦,曾推出多款潛水艇,包括Cruise Sub系列,載客量由2人至11人不等,每一艘均由專家監製,務求每個細節都盡善盡美,為用家提供獨特的水底體驗。

至於NEMO的體積細小又輕身,高155厘米,長280厘米,闊231厘米,但可以容納2人,而且操作簡單,最高航速為3節,可潛入330呎(100米)的水底,加上採用全景式設計,前方為一幅半球狀的透明玻璃,讓乘客可以飽覽神秘水世界。

規格表

船長:18米(60呎)

船寬:7.7米

吃水:0.75米

引擎:Volvo Penta IPS 1050

最高速度:45節

巡航速度:35節