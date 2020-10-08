阮政峰認有新戀情　低調保愛苗

藝人阮政峰到將軍澳電視城出席活動。提到繼林凱恩後，他搭上咖啡師女友，但兩人相戀不夠半年就分手，到近日他又被發現戀上文青女友，對此他大方承認，但強調兩人不是拍拖很久，並想低調保護戀情：「人要成長，吸收咗之前教訓，覺得放上網對另一半唔係好事，疫情大家都唔太開心，所以想盡量低調，希望大家祝福我哋，希望可以開花結果。」

有指他與前咖啡師女友分手不夠半年便分手，他澄清兩人分開九個月：「嗰時我唔開心，唔係好順利，咁啱佢又出現喺我生命，陪我同幫我好多。 （擔心畀人話你換畫快？）人哋點諗我控制唔到，女友唔介意，我哋溝通得好好。」他又透露原本計劃拍拖一年後才公告戀情：「淨係得啲好close嘅朋友同屋企人先知拍拖。（即係有內鬼？）唔緊要啦，又唔係唔見得光嘅事，但希望大家保護我哋。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc