老婆嬲爆揭有女埋身　林利：我不能有朋友嗎？

藝人林利去年與女友Erin拉埋天窗，人前人後表現恩愛，更不時在社交網放閃，羨煞旁人。不過，Erin今日於社交網上載長文，表示藝人陳柏渝不時私訊林利，更傳送其樣子的相片，令她大感不滿，她更上載陳柏渝社交網帳戶封面截圖，她表示：「陳柏渝女士，我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉，我覺得莫名其妙，因為你生活如何無所謂，沒必要影響我和我老公吧！你們都認為沒事，但我就是覺得很有事！非常有事！非常⋯⋯要這樣嗎？傳這些訊息，都是必要的嗎？為甚麼還要po自己照片給他？我從不看他手機，偏偏就是看到你，虧我還和你是FB朋友！這麼愛聊，不能換個人嗎？非要找結過婚的嗎？X！我就是⋯⋯在意！超在意！因為我愛我老公！不然換個立場！我不是聖人！我就是自私⋯⋯對於愛情，我非常自私！非常。」

Erin並載了陳柏渝與林利的電話訊息話截圖，發現二人早於2018年有訊息來往，當時談及是電影拍攝事宜，及後陳柏渝又提及自己沒有工作，希望得到林利介紹。新年期間，她亦向林利送上祝賀，以及叮囑林利要好好照顧媽媽等對話。而圖中顯示最近一次二人聯繫是今年七月。

有網友留言：「看起來好像沒甚麼事啊？」Erin則回覆：「難不成在床上抓到才算數嗎?」而林利亦有留言：「我不能有朋友嗎?」Erin回應：「 好！那你盡量」兩人再隔空對話，林利大嘆：「現在賺錢與生活在疫情下都很辛苦，那還有時間去想別的，這麼辛苦來找妳隔離回去再隔離，更要花時間經營自己，經營我們的家，成功男人的背後有個女人，我選擇了你，不要再玩這個遊戲了，我早就很累...還有七天就出關了，加油！」 Erin回應指是因為太愛他才這樣：「我就是認真對待你，才如此尊重和包容！但你若是真心的，就該明白我為甚麼生氣，是因為在乎！如果不是真心愛你，我不如找個有錢的魁儡！你明白嗎⋯⋯」

最後林利再說：「一個成熟女人，是把房門關上，先把事情搞清楚，而不是急着上網給大家討論，而喝了一整晚的酒，喝醉到現在，突然拿我的手機把跟我一年才聯絡一次的朋友，聊的都是工作上的關心鼓勵說成這樣子，你不懂的家事不要外洩嗎？這麼急的post上網，讓大家討論，我現在很多記者打電話給我這個就是你要的嗎？有甚麼好處？」看似十分無奈！

正在台灣進行隔離生活的林利，透過短訊回覆東網：「不回應啦！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc