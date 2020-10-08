做完學生做老師！余香凝下一步做校監

藝人余香凝在尖沙咀出席慈善活動，她透露在疫情下以有兩個月沒有出席公開活動，但慶幸一直也有工開，但也有不少工作延期。最近才與王浩信完成有關教育為題材的電影拍攝，她說：「套戲本來係上年年尾拍，但係一直延期到最近先至拍到，拍攝嘅時候有啲平衡時空嘅感覺，自己冇戴口罩，但係見到周圍嘅途人都戴住口罩，當然等埋位嘅時候會帶番口罩。」

余香凝笑言兩年前在電影中飾演員學生，現在已「升呢」扮演老師，未知兩年後會否是演繹校監。余香凝近日為網上音樂騷與Super Girls成員Cheronna演出，她笑說：「原來有人一齊唱歌係冇咁驚，我已經成功取代咗Super girls喇。」

講到眼睛健康，余香凝覺得自己的眼睛相當靚，一直對沒有近視感自豪，但自言有面盲症，試過近距離也認不出朋友，後來才發現有100度散光。問到是否最滿意是自己的眼睛？她則笑說：「成個人都好滿意，對自己要有自信。」

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