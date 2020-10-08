【Staycation】關嘉敏大澳掃街行山靚影相

疫情持續，想離港旅遊已變成遙不可及，但唔使灰心住，其實香港都有好多值得一遊嘅勝地，今次由女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）客串做伴遊，帶大家去轉有「東方威尼斯」嘅大澳啦。

搭咗近一個鐘車或船嚟到大澳，第一時間梗係想醫肚，所以佢先去掃街，睇見成條街都係地道小食檔，真係聞到味都流口水。望吓有乜嘢食？原來有燒賣、魚蛋、腸粉、鵪鶉蛋、麥芽糖、仲有樽裝涼茶等，經過一輪巡察後，都係先食熱辣辣又彈牙嘅滷水大墨魚先，啲墨魚片入口煙靱，要直豎姆指畀個like。

食完大墨魚又點夠喉呢？！又買咗幾包燒魷魚、燒魚春，仲有瀨尿蝦乾，食家評語係：「幾好咬口，幾香，辣辣哋。魚春好得意，要咬好耐。」再入餐廳食咖啡魚蛋、牛丸、紫菜湯同豆腐花同士多啤梨益力多沙冰，再自隊埋菠蘿冰先夠滿足，食到飽就要運動吓，逛完沙灘再上山，最緊要係打卡影靚相出post啦。

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