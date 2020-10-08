兩代「喜寶」兩日破180萬點擊　郭采潔黎燕珊奇妙相遇

由亦舒小說改編而成電影的《喜寶》，30年後被重拍，電影定檔10月16日於內地公映，當年飾演姜喜寶一角的黎燕珊，在新版「喜寶」中由女導演王丹陽巧妙安排下飾演新一代姜喜寶（郭采潔的母親），兩代「喜寶」同框演出帶來不少驚喜，由於黎燕珊要趕拍無綫劇集《異搜店》，加上疫情關係，未能到內地宣傳，但特地拍了一條視頻，隔空為郭采潔及製作團隊打氣，該段電影預告視於兩日內獲超過180萬點擊，得到網民關注熱議。

黎燕珊得悉預告片受歡迎時說：「好彩網民都讚我保養得好，我記得兩年前知道要再拍《喜寶》時，剛撞期趕拍《多功能老婆》，差啲度唔到期，之後用一個火速時間飛到北京開工，特別客串「喜寶媽」姜詠麗呢個角色，完成即趕返港入廠繼續拍劇，能成就一個傳承兩代嘅電影，係一件難能可貴嘅事。」

郭采潔表示黎燕珊拍拍《喜寶》時她才兩歲，欣賞過前輩的演出，再見到真人，感覺奇妙又熟悉，就像大家早已相識一樣，所以拍攝時迅速代入為母女感情中，黎燕珊也笑言自己生了這個女兒如此漂亮，真的好開心！