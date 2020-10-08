IB攻略：IB課程適合你的子女嗎？

不少家長對IB課程仍有一定疑問，是時候釐清迷思，才能了解子女是否適合修讀。（設計圖片）

IB課程在香港愈來愈盛行，每年報讀IB的人數在香港都有所增長，連英國老牌名校 Harrow School 都選址了香港做為分校基地，可見IB課程在香港的地位絕非一般。過去幾年間，筆者接觸了上千個家庭詢問外國留學的事宜，不論是美國Ivy leagues 或英國牛津劍橋都認可IB，不會像DSE那樣將你的分數大打折扣。但是IB課程並非每一位學生都適合修讀，究竟家長應該如何選擇呢？

菁英集中地

首先，讓我們先認識一下甚麼是IB課程，IB課程的全名是International Baccalaureate，是全球國際最深的課程體系，目前全世界有將近3,000多間IB學校,香港亦都有大約30間IB學校，香港每年考生多達2千人，全球考生多達7-8萬。全球IB平均在29分左右，而香港平均分則是全球之冠，為36分，單計算2019年都已經有600人考到40分或以上，可以說香港IB是菁英集中地。

IB課程分了六組，佔了IB總分的42分，分別是：

1.第一語言（First Langauge )：多數香港學生會選擇中文或英文

2.第二語言（Second Langauge)：有些香港學生會選擇法文或英文或西班牙文

3.個人與社會（歷史、地理、經濟、商業管理、心理學、哲學、宗教等）：同學可以選擇其中一科修讀，例如經濟。

4.實驗科學（物理、化學、生物、設計、運動及健康等）：同學可以選擇其中一科修讀，例如生物。

5.數學（有Math AI或AA，高等或普通程度可供選擇）

6.藝術（音樂、舞蹈、電影、戲劇、藝術設計等）或從第2-4組中再選取一科：有些不善長藝術的同學，可以不選。

另外就是IB額外三大核心課程，包括了 TOK、Extended Essay 和 CAS創造力、活動及服務。

TOK知識理論（Theory of Knowledge）：1600字的論文並作演講，着重考核學生批判性思考。

延伸論文（EE）：要求IB學生自行選擇一個感興趣的課題，例如同學覺得數學比較有興趣，可以選擇獨立研究數學理論論文，一般要求是4000字。

創造力、活動及服務（CAS）：要求學生一些社會服務類的活動，從這些活動中讓學生懂得貢獻社會，不是知識成績掛帥。

各考試各具難度

與DSE相比，當然IB課程比較簡單，因為問題不會太刁鑽，但是和英國高考相比，則見仁見智。因為英國高考A Level 是大學預科程度，內容較深，但是學生可以只讀3科就能完成預科，不像IB那樣要讀6科才能畢業。而且IB需要修讀兩科語文，如果學生語文能力不好，IB則建議提早補習語文，因為對學生成績影響深遠。另外，在IB課程中有很多以寫論文的方式來進行考核，所以文字工作量比較大，如果學生對文字掌握比較差，可能A level會比較適合。但是認受性一定是IB高，即是IB學生成績不是太差的話，不愁沒有大學收。

雖然IB是漫長和艱辛的課程，但是如果你能在IB課程中生存，那麼你就算上到大學都沒有甚麼可以難倒你了。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣