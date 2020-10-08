婚後爆房兩晚！蘇玉華同潘燦良度度都玩吓

藝人蘇玉華自5月中被東網揭與愛情長跑24年的男友潘燦良，入紙註冊結婚後，首次公開現身出席關注卵巢癌的活動。甫受訪她便笑話早有預備記者會問註冊結婚一事，問到幾時擺酒？她即澄清：「結婚同搞結婚係兩樣嘢，我哋係鍾意結婚。」

自認去到適婚年齡的蘇玉華，笑說終於有時間去完成人生大事，續披露當日上律師樓簽字過程，一概貫徹二人的低調作風：「我着咗條飄逸嘅白色裙，Causal得嚟又不失隆重，喺雙方家人見證之下簽字、交換戒指。（老公講咗啲咩深情說話？）冇喎！我哋係天生一對，完咗再振興香港經濟，住咗兩晚酒店。（咁浪漫？）一路都咁浪漫！」住酒店有冇出門口？她打趣笑話：「間房咁大，度度都玩吓咁啦！」疫情後會補去Honey Moon？她指：「去到呢個年紀就體會到，唔需要喺某日子做某啲嘢，我哋成日都會去旅行。」

講到今次即興登記註冊，她笑說最開心的是媽咪：「佢係一個好傳統嘅人，成日都話點都要個名分。」然後她突然自爆當日被爆入紙時膽戰心驚：「完全唔知記者係可以Check到，記得嗰陣係同潘燦良食緊Lunch，一睇到新聞『大鑊』，當時媽咪係仲未知，即刻打畀媽咪同佢講我哋登記咗，唔想佢從其他人嘅口中知道，如果係佢實嬲死我！真係好驚險！呢個世界真係冇秘密，好彩係件好事！」

講回活動，蘇玉華為大會拍攝了4條短片，她說對卵巢癌加深了認識，又指私下定期都有做婦科檢查，對自己身體負責之餘，亦對身邊人有莫大益處，故非常鼓勵身邊朋友定期檢查。