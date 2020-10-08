連詩雅扮唔知陳家樂生日　係咁借關智斌過橋

藝人關智斌與連詩雅在銅鑼灣出席美容院剪綵活動，兩人皆指是疫情後首個搵真銀公開活動，關智斌說：「感覺既熟悉又陌生，好懷念，希望疫情快啲受控，大家都多啲工作。」關智斌又認為香港人最叻是求變，如轉營網上、拍片，自己也學習了影相，連詩雅則大讚說：「你影啲相好靚。」

連詩雅則喜歡戶外體能運動，如行山、街跑等，問到可有相約男友陳家樂？她笑言：「多數都係自己一個。（男友好忙咩？）邊個呀。」連詩雅連忙借關智斌解圍，笑言約他一齊做運動，關智斌說：「好呀，我真係好得閒，又鍾意做運動，你唔約我，我真係嬲嬲哋，多啲人好玩啲嘛。」

連詩雅被問到陳家樂將生日，拍拖後首個生日怎樣慶祝？她即面紅紅怕醜笑說：「係咩，冇留意喎，呢排好忙，又要錄音，又要試《金宵大廈2》造型。（唔同佢慶祝？）唔講喇，做完晒工作先算。」關智斌再為連詩雅講航：「日日都有人生日㗎啦，我同家樂做生日囉。」他又指近期除了唱歌錄音、拍戲，稍後還會在港拍攝電視劇。

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