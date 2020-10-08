【洋葱敢言】羅仲謙：我結得婚，一定唔會離婚！

已經有一段日子都未有出現在電視的羅仲謙，上年終於回歸TVB，並開始擔當多套重頭劇。在這幾年間，他在內地接拍了多套不同題材的作品，謙仔坦然要改變過往的戲路，就要不停嘗試，「未必係你自己追求，係商業角度嚟講我都要搵食，有啲係自己想挑戰，就算係少啲片酬，唔係男主角，男二、男三都好都要爭取。」他更打趣說：「我未到可以話我唔拍啦呢個階段，畀我過多廿年先！」

要數到他讓人最深刻的作品，就一定是與太太楊怡的定情作《On Call 36小時》，謙仔亦表示劇集為他贏得了一個視后，他笑說：「我成日都同我太太講，如果畀我贏個視帝都幾好，好似暫時都冇一對couple個老公係視帝，老婆係視后，咁樣都係一時佳話，唔錯喎！」

至於與太太楊怡的相處之道，原來二人同是處女座，謙仔形容是「火星撞地球」，但他明白阿怡在家照顧小朋友並不易，「湊小朋友真係好辛苦，比拍劇辛苦好多，我諗佢由生小朋友到依家都未瞓過一場好覺。」所以他很多時都願意聽老婆的話，但他否認自己絕非「老婆奴」，他說：「其實男人唔係驚個老婆，尊重佢啫！我成日都提醒自己，讓得就讓，如果你好執着，就算係一個碗都可以拗到臉紅耳熱，又何必呢？」謙仔亦都好強調表示和楊怡有拗撬，他都會先主動道歉，「我結得婚，就唔容許有離婚！我樣樣好多承諾都未必兌現，但呢樣野兌現得好好，就係每一次拗交都係我開口哄返先嘅！」

謙仔由大男孩到成為人夫，今年太太為他誕下囡囡羅翊心（小珍珠），終於「升呢」做人父，他一臉幸福地表示囡囡滿足了很多自己的誘惑，「身邊多咗個女仔喎！仲要係合法、合情、合理，老婆都冇得say no，你睇吓幾爽！」在今次集鷹金庫夾萬特約節目《娛場 X 男人的秘密》，謙仔的秘密都離不開楊怡和囡囡，他更分享內心對小珍珠長大的期望，溫馨之餘卻引起全場爆笑！

髮型﹕Jan Chiu@ILColpo

化妝﹕Gipsy Cheung

服飾﹕Evisu

場地：Pier 1929@灣仔碼頭