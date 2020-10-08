忍咗好耐！Nowhere Boys十一月開騷一定「爆」

樂隊Nowhere Boys將於11月4日在灣仔修頓館舉行的音樂會，今早十時在網上開賣3分鐘內，$420「企位」門票已全部售罄，現只餘 $320「坐位」門票仍公開發售，反應之熱烈令五位成員都大為感動，矢言到時誓必拼盡全力報答樂迷支持。主音Van説：「不過到時可能仍然要保持社交距離，所以我哋就算有部分係企位，都計劃到時要畀一啲指令出嚟，要求台下觀眾點樣分隔地企。」

Van説樂隊近排的作品均屬勁力十足歌曲，相信到時台上表演一定火爆，他說：「大家真係太耐冇騷睇，所以反應好熱烈！其實我哋心入面都有一團火，近十個月都冇機會面對面同觀眾表演，好似忍咗好耐就快爆，加上連埋電視劇《地產仔》主題曲都係high到爆嘅，所以到時運動量必定好大，我同結他手Ken都預咗要收身，我已經減咗六磅，鍵琴手漁佬近排太忙反而重瘦咗，鼓手Nate平時打開泰拳就應該冇問題。不過低音結他手『輕神』(Hansun) 人如其名，應該就唔使減磅呀。」

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