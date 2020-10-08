中環新中菜館　精緻吉祥

被喻為美食天堂的香港，無論有幾多間國際級或外國菜主題的餐廳，中菜始終是主流美食，近日坊間又有兩間新中菜館，不約而同在中環開幕，走精緻路線，最巧合都是用吉祥數目字作店名，好意頭又易記。

少有快閃店

菜廳「888」只於10月15日至12月5日營業，店名以吉祥數字八作主題，再加上特意提供一張號稱全港最長的餐桌供客人落座，象徵財富和中國人愛熱鬧和分享美食的意思，相當好意頭。菜式方面包羅萬有，包括惹味的貴州泡椒蓮藕、本地避風塘風格的黑金蒜蒸蟶子皇、香脆的河南炸八塊、新疆串燒猴頭菇和北京烤鴨等。素食者則可選擇加了13種材料熬製的養生老火湯和原個上桌的南瓜素珍炒飯。除了單點菜式，餐廳亦有特設的嘗味套餐，讓客人慢慢選擇。

鹽幫菜配珍奶

另一間「星‧68」同樣意頭十足，除了各式點心、燉湯外，餐廳以流行於四川沱江流域自貢、隆昌等地的鹽幫菜作主角，招牌的古早鹽幫焗海魚，鹹香味濃，最特別是魚內藏有幸運字條，客人憑字條有機會得到神秘獎品。另外還有特色的陳皮柑桔蒸蘇格蘭蟶子皇、香辣蟹、香酥荔蓉鴨、蝦乾柚皮海參等。有趣的是餐廳和台灣茶飲店「丸‧茶手作」合作，提供台式茶飲，相信能迎合年輕人的口味。