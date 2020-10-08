鍾舒漫皮膚出現問題　情緒一差周身痕

歌手鍾舒漫（Sherman）日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，兩人合力炮製花膠燜冬菇。彭秀慧是Sherman的戲劇班導師，而Sherman卻讓彭秀慧有機會展現她的填詞才華，秀慧表示：「當年Sherman有一個好大膽嘅決定，佢係第一個人搵我填詞，令我人生有一首歌出現喺流行榜上面。」原來在Sherman的《沉默的對話》的填詞是由彭秀慧所填寫的。

貪靚一族的Sherman自言皮膚是她最關注的部分，但2018年曾出現毛病：「我嘅皮膚喺有任何預兆下突然好癢，有時係頭、有時係手，總之全身都會痕。我睇過中醫，又搽過唔同藥膏，後來我發現一個重點，原來當我好大壓力或者唔開心，我嘅皮膚就會痕，好似一個警號咁，一痕就代表我情緒唔好。」

談到感情生活，Sherman坦言現時沒有拍拖，被問到覺得哪一類男生會適合她，Sherman笑言：「雖然我外表硬朗，但識我嘅人經常都話我好似阿媽，可能我同人拍拖嘅時候，就會唔小心好似阿媽咁照顧對方，我相信缺乏女性愛或者渴望母愛嘅男生，遇到我就合啱。」

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