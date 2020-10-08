撞車後復工！楊明自爆畀猖狂男同志喪摸

藝人楊明之前撞車後已復工個多星期，今日他與王君馨為無綫新劇《我家無難事》拍攝外景，劇中二人有感情線，楊明精神不俗，心情亦已平復，拍攝期間與工作人員有講有笑，他接受東網訪問時說：「交通意外發生後初期，係難平復啲，不過公司同監製Amy姐（王心慰）對我好好，好多謝佢哋，依家自己都埋首拍，心情亦整埋好。」

雖然劇中飾演設計師，但他之後都要拍滾落樓梯的戲份，說到之前撞車時他撞親尾龍骨及盆骨，楊明表示劇組為遷就他，安排遲些才拍攝，他指這些部位仍有點痛，不過他就找了一位出名的啪骨師傅，幫他啪骨矯正位置，他謂：「去咗兩次，佢Chok個條頸時，我成條尾龍骨都啪到有聲。（痛唔痛？）舒服多過痛，好多舊患同啲歪咗嘅位都正番晒，之後都要再去。」

於此劇中，楊明與黃嘉樂有疑似HeHe的場口，劇情講述二人是好兄弟，但行為令家人及君馨都誤會二人是「一對」，問到會否有HeHe咀戲時，他謂：「我未睇到（劇本）喎！暫時有啲一齊瞓喺床，剩係着孖煙囪通屋走嘅戲份，其實以前同啲同學去宿營都係咁樣。」問楊明現實生活中曾否有同性戀「埋身」時，他謂：「細個多啲，人老咗就冇，試過畀人輕薄，有啲惡意，有啲係善意嘅，我自己都認識好多同性戀朋友，佢哋好尊重我。（惡意嗰啲對你點？）見到你想食咗你咁樣，想嚟非禮你、周圍摸，我係呆咗㗎，啲眼神好想侵食你咁！」

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