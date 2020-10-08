比卡超聯名袋款　游走於遊戲與現實

《Pokemon》雖然並非甚麼全新電玩遊戲，但自從擴增實境遊戲《Pokemon GO》於2016年登陸智能電話遊戲平台後，人人都顧住做訓練員24小時不停「捉精靈」，《Pokemon》熱潮亦一直從電玩界延伸至潮流領域，fragment design、Moncler、Uniqlo、adidas、FILA、CASETiFTY及Dainel Arsham等等都先後與「比卡超」推出聯名系列。

今回就連法國時尚品牌Longchamp都要與《Pokemon》攜手合作，分別帶來Le Pliage Cuir皮革系列及Le Pliage帆布系列。前者將「比卡超」圖案壓印於黑色及紅色的皮革袋款之上，以低調型格方式呈現；後者就將黑白色LGP圖案與不同動態的「比卡超」結合，成為袋款上搶眼的Monogram圖案。由即日起至10月9日下午1點，Longchamp特別版寵物精靈更會於戶外出現，各位《Pokemon GO》遊戲玩家可以搜索這些稀有寵物精靈並進行挑戰。