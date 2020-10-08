拍MV紀錄愛　Robynn佗巨肚編寫懷孕日記

預產期漸近的歌手Robynn（葉晴晴）依然心繫創作歌曲，並因為有了寶寶，她產生更多的勇氣去做自己想做的事，重新認識「愛」，準媽媽在這段懷孕期間的種種心情起伏，創作成第三首動人新作《Little Love》，也是她給寶寶的「第一封信」，Robynn就挺着懷胎近9月的巨肚拍新歌MV。

她指創作此曲起源自懷胎約5、6月的時候，第一次感受到寶寶踢動時有種好奇妙靈異感覺，就像一個由外太空來的小生命進入到她的身體內，這份奇妙的體驗亦幻化成了今次MV的靈感來源，並特意邀請了藝術家以畫像等方式呈現出這一個虛構世界的感覺，別具心思。

佗B接近9個月，以巨肚拍攝MV確實好攰，但又非常開心，能與寶寶造就了新的第一次，Robynn說：「呢個小生命經常令我難以入睡，不過都唔算咩，依家最期待係睇到小生命每樣神奇嘅第一次，例如第一個笑容、踏入世界嘅第一步、佢講嘅第一個字……」

Robynn很開心能夠繼續與導演張蚊合作拍MV，在順利完成拍攝後，她與大家分享當日拍MV的感：「收工後好似有種收爐嘅感覺，雖然精力已經大大減弱，但真係好感激製作團隊每一位賜畀我嘅能量，亦都好佩服佢哋一絲不苟，真係好多謝佢哋！」