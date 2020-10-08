阮兆祥請歌神出關被婉拒　黎耀祥爆阿仔返學要忍氣吞聲

由藝人阮兆祥、黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》最新一集以「大談男人壓力」為題，阮兆祥表示在演藝生涯中最大挑戰是在《荃加福祿壽》的時期，因眾人希望能帶給觀眾新鮮感及加入娛樂新聞的元素，所以盡量不想重覆曾扮演的人物，單是最後一輯四人已經扮演逾百位人物。

當時《荃加福祿壽》更製作了電影項目，阮兆祥透露團隊「度橋」時想融合香港經典電影《最佳拍檔》﹕「我哋有邀請歌神Sam（許冠傑），但佢婉拒咗我哋。」製作團隊亦邀請過曾志偉的兒子曾國祥執導，可惜最後未能合作，黎耀祥開玩笑指可能因為他發現這齣戲不能為他奪得金馬獎故決定不拍。

曾奪多屆視帝的黎耀祥坦言憑《巾幗梟雄》奪得第一次視帝後便立即開拍續集，當時有一定壓力，但他認為個人的壓力不及製作團隊，皆因首集的故事已經無法延續，故整個續集的故事需重新創作，而作為演員只要有好的劇本發揮便能有好的效果，所以他的壓力反而落在家庭上。

黎耀祥透露兒仔曾因「星二代」身份被部分同學討厭：「佢其實冇做過乜嘢，可能就係人哋睇你唔過眼，又或者因為你爸爸有名氣，但我絕對相信我個仔係唔會做出挑釁其他同學嘅行為。」不過他說當時兒子一直都是忍氣吞聲，現時事件已過去，直至最近他才知悉此事。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc