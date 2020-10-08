網友質疑點解請工人　張致恒太太親自解畫

藝人張致恒（Steven）去年因捲入桃色風波形象受損，但現在已收心養性，太太雯雯仲為佢誕下兩子張天寶及張天牧，生活重回正軌。

雯雯尋晚因失眠而開放留言，希望同網民傾偈放鬆心情，有網民問：「你講到大細仔出世係連累佢哋，你做人沒計劃嗎？不懂避孕嗎？」雯雯回應：「其實好多事情，冇人會預知一樣嘢，當我決定帶佢嚟呢個世界嘅時候，當然我唔會預計到會發生咁多我不知道的事情。」有人問道：「如果老公再偷食你會點？會唔會同兩個仔離開佢？」佢回覆：「呢個問題，我只會同自己同兩個仔交代。」

此外，雯雯稱家中有請傭人，仍堅持親力親為湊小朋友，有網民就質疑佢哋經濟能力有限，為何仲請家傭？佢解釋：「好多人問點解我哋咁窮仲要請姐姐。姐姐係我哋出事之前請佢返嚟，佢未到約我哋唔想呢個時勢咁殘忍炒咗佢，甚至賠錢要佢走。我想講好多事情，又或者每一個人或家庭，有好多事都好難去逐一同外面嘅人講清楚。呢個世界，每一件事既然發生嘅，一定有佢嘅原因。」

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